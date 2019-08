Infortunio Fares: terribili notizie la Spal e le possibili acquirenti

La Spal perde Fares: infortunio grave e perdita pesantissima per la Spal. La notizia sui tempi di recupero influenza le voci di mercato

La Spal dovrà fare a meno di Mohamed Fares: confermata la lesione del legamento crociato per l’esterno dei ferraresi, da tempo seguito da Inter e Atalanta.

Di seguito il comunicato si aggiunge: «Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico». I tempi stimati per il recupero sono di circa 5-6 mesi per Fares: mister Semplici perde una pedina importantissima per il suo scacchiere.