Infortunio Florenzi: in dubbio per Napoli-Roma

La Roma scenderà in campo contro il Napoli domenica sera. Infortunio Florenzi: l’esterno a rischio per il San Paolo

Eusebio Di Francesco è alle prese con diversi problemi di formazione in vista di Napoli–Roma. Terapie per Perotti, Kluivert, Karsdorp e Pastore. Individuale per Coric e Florenzi. Quest’ultimo preoccupa in vista della sfida con il Napoli in programma domenica prossima alle ore 20.30. Come riferito da Sky Sport, Alessandro Florenziha un affaticamento muscolare ed è in dubbio per la sfida contro il Napoli. Il suo recupero non è scontato ma ci sono buone possibilità che torni a disposizione di Di Francesco. Infortunio Florenzi: le ultimissime.

Come detto, c’è ancora la speranza che recuperi per la gara contro il Napoli ma questa mattina il giocatore ha svolto un lavoro individuale. Decisivo l’allenamento di domani per valutare al meglio le condizioni del giocatore romano e romanista. Se Florenzi dovesse recuperare, potrebbe scendere in campo dal 1′ minuto in posizione di esterno destro offensivo, per intenderci potrebbe prendere il posto di Cengiz Under nel 4-2-3-1 giallorosso, per dare maggiore copertura in fase difensiva, con Santon, autore di buone prove quando è stato chiamato in causa, titolare sulla fascia destra difensiva. Presto nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Florenzi.