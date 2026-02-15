Infortunio Gila, problema al ginocchio contro l’Atalanta: Lazio in ansia! Le sue condizioni e cosa filtra sugli esami strumentali

La Lazio vive ore di grande apprensione all’indomani della sconfitta interna subita contro l’Atalanta. Oltre al risultato negativo che complica la corsa in campionato, a preoccupare l’ambiente di Formello sono le condizioni fisiche di Mario Gila. Il difensore centrale spagnolo, diventato ormai un perno insostituibile negli equilibri della retroguardia biancoceleste, è stato costretto al cambio durante l’intervallo della sfida dell’Olimpico, accendendo un forte campanello d’allarme nello staff tecnico.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Secondo quanto ricostruito nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ex talento del Real Madrid ha accusato un dolore persistente al ginocchio sinistro nel corso della prima frazione di gioco. L’episodio incriminato si è sviluppato all’altezza della linea di centrocampo, quando il difensore è uscito in copertura aggressiva su Nicola Zalewski. Durante il contrasto, l’esterno polacco dei Nerazzurri avrebbe colpito con i tacchetti l’articolazione dell’avversario nel tentativo di calciare il pallone. Gila ha immediatamente portato le mani dietro al ginocchio, toccandosi la zona dell’inserzione del soleo, richiedendo l’intervento dei medici al 37′.

Nonostante il tentativo di stringere i denti fino all’intervallo, il giocatore ha dovuto alzare bandiera bianca. Nel post-partita, il tecnico Maurizio Sarri ha parzialmente ridimensionato l’accaduto, sostenendo che il colpo ricevuto dall’attaccante della Dea potrebbe non essere l’unica causa del problema. Tuttavia, la preoccupazione resta alta. Le prossime ore saranno cruciali: sono attesi gli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio, distinguendo tra una semplice contusione o guai più seri. La Lazio, attesa da impegni vitali in Serie A e dalla doppia semifinale di Coppa Italia, spera di non dover rinunciare a lungo a uno dei suoi pilastri.