Infortunio Higuain: nessuna lesione ma per la sfida al Milan è in forte dubbio

Infortunio Higuain: l’attaccante argentino rimane in forte dubbio per la sfida al Milan di Coppa Italia. Nuovi accertamenti in settimana

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Gonzalo Higuain nella giornata di ieri hanno escluso lesioni, ma il problema alla coscia destra dell’argentino rimane una brutta tegola per Maurizio Sarri che, probabilmente, dovrà farne a meno nella semifinale di ritorno in Coppa Italia contro il Milan (si giocherà ufficialmente il 12).

Si attendono nuovi accertamenti che, come spiega Gazzetta, dovrebbero tenersi nel fine settimana. La Juve spera in un suo utilizzo, magari part time, nella finale del 17 o per il debutto i A contro il Bologna il 22.