Infortunio Kean, dopo il gol si ferma l’attaccante durante Estonia Italia: le ultimissime

Infortunio Kean, dopo la rete del vantaggio azzurro si ferma l’attaccante della Fiorentina nel corso di Estonia Italia: le ultimissime

Durante la sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana è stato protagonista di un avvio fulminante: al 4’ ha sbloccato il risultato con un tiro preciso che ha portato subito avanti gli Azzurri. Tuttavia, la sua serata si è trasformata rapidamente in un incubo. Nel corso di un contropiede, Kean ha subito un duro contrasto con un difensore estone e, nel tentativo di appoggiare il piede, ha accusato un forte dolore alla caviglia destra.

Nonostante un primo tentativo di rientrare in campo, il centravanti ha dovuto arrendersi: al 15’ è arrivata la sostituzione forzata, con Francesco Pio Esposito mandato in campo da Gennaro Gattuso per rilevarlo.. Le immagini hanno mostrato Kean visibilmente sofferente, assistito dallo staff medico azzurro, alimentando subito la preoccupazione per le sue condizioni.

L’infortunio rappresenta un duro colpo non solo per la Nazionale, che aveva puntato su di lui come titolare nel nuovo ciclo guidato da Gattuso, ma anche per la Fiorentina, che lo considera uno dei punti di riferimento offensivi. Al momento non sono ancora disponibili diagnosi ufficiali.

