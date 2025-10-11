Estonia Italia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE

Italia
Estonia Italia 0-1 LIVE: ci prova Pio Esposito
A Tallin il match per le qualificazioni Mondiali del 2026: Estonia Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
A Tallinn l’Italia di Gennaro Gattuso affronta l’Estonia in un match che può pesare moltissimo sul cammino verso i Mondiali del 2026. Dopo un percorso finora caratterizzato da alti e bassi, gli Azzurri restano pienamente in corsa: l’obiettivo immediato è difendere il secondo posto nel girone, senza smettere di inseguire il sogno della qualificazione diretta o, quantomeno, l’approdo ai playoff.
SEGUI LA DIRETTA
4′ GOL ITALIA – Subito in vantaggio gli azzurri: bella imbucata di Dimarco, palla per Kean che finta e torna sul destro. Poi palla piazzata nell’angolino basso. Italia avanti.
14′ INFORTUNIO KEAN – Infortunio per l’attaccante della Nazionale italiana: brutta storta al piede per il centravanti azzurro che prova a rientrare ma si arrende. Al suo posto entra Pio Esposito.
FORMAZIONI
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotši, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets; Käit, Soomets, Saarma; Tamm. Allenatore: Jürgen Henn.
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso.
LEGGI ANCHE: Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. Ecco chi rischia il posto
Italia, Vicario non ha dubbi: «Stasera dobbiamo fare bene, a prescindere dal risultato della Norvegia. Con l’arrivo di Gattuso…»
Italia, parla il vice di Gattuso, Luigi Riccio: «Orsolini si occuperà del binario di destra, mentre a Raspadori chiederemo questo»