Infortunio Kolarov: out per Empoli-Roma. Gli aggiornamenti

Problema al piede per Aleksandr Kolarov. Microfrattura per il giocatore giallorosso: le ultimissime news sul recupero

Aleksandr Kolarov salterà la prossima sfida della Roma in casa dell’Empoli. Il terzino sinistro giallorosso, alle prese con un problema al piede, ha lavorato a parte, condizionato da una microfrattura al piede. Il serbo, titolare nelle ultime sfide, non ci sarà al Castellani, sulla sinistra di difesa spazio a Luca Pellegrini. Il giocatore ex Manchester City è stato esaltato da mister Eusebio Di Francesco in conferenza stampa alla vigilia del match di Empoli: il calciatore serbo è sceso in campo nonostante la microfrattura e ora è costretto a fermarsi. Infortunio Kolarov: le ultimissime e gli aggiornamenti.

«Kolarov oggi non camminava nemmeno. Questo per far capire in che condizioni ha giocato. Bisogna fargli i complimenti, è un grande uomo. Io non parlo mai con le federazioni, credo che lui debba rispondere alla convocazione, ma che giochi in Nazionale mi sembra inopportuno, anche se lo ha fatto in situazioni difficili. La Roma, comunque, farà di tutto affinché possa rientrare il prima possibile» ha detto l’allenatore romanista, Eusebio Di Francesco. Kolarov sarà dunque convocato in Nazionale, risponderà presente ma, salvo decisioni clamorose da parte della Federazione, tornerà a casa a curarsi. Il calciatore dovrebbe rientrare contro la Spal, dopo la sosta.