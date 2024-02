Infortunio Koopmeiners, il centrocampista è vicino al recupero per Genoa Atalanta

Novità importanti per quanto riguarda l’infortunio del centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners. Cosa risulta a Zingonia?

L’infortunio di Koopmeiners è ormai soltanto un lontano ricordo, e infatti dopo l’allenamento odierno al Centro Bortolotti di Zingonia sono emerse delle novità importanti in casa Atalanta.

Teun ha svolto gran parte dell’allenamento in gruppo e una piccola invece individualmente, con il recupero per la gara contro il Genoa praticamente ad un passo. Sessione individuale per Hien e terapie per Palomino. La sua squadra oggi ha svolto l’attivazione in palestra, seguita da esercitazioni tecniche, lavoro tattico e parte atletica.