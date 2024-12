Infortunio Koopmeiners, lesione per il centrocampista della Juventus? Arriva l’esito degli esami

Infortunio Koopmeiners, l’esito degli esami: ecco le condizioni dell’olandese dopo il problema accusato in Monza-Juve. Le ultime

Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Teun Koopmeiners. L’esito degli esami svolti questa mattina al J-Medical fa tirare un sospiro di sollievo a Thiago Motta ed ai tifosi della Juventus: per il centrocampista olandese sono escluse lesioni.

L’ex Atalanta è stato sostituito dopo il primo tempo di Monza-Juve a causa di un problema all’adduttore. Nessuna lesione per Koopmeiners: come appreso da Juventusnews24.com, c’è ottimismo in casa bianconera ma l’olandese resta da valutare verso il big match di domenica prossima contro la Fiorentina. La cosa importante è che Koop non si aggiunge alla lista degli infortunati bianconeri.