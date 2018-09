Infortunio Lafont, problema alla caviglia per il portiere della Fiorentina: sostituito nell’intervallo della sfida casalinga all’Udinese

Brutta notizia in casa Fiorentina. Nel corso della sfida casalinga all’Udinese, infatti, valida per la terza giornata della Serie A 2018/2019, l’estremo difensore Lafont è rimasto negli spogliatoi nell’intervallo a causa di un infortunio. In attesa di accertamenti che chiariscano la situazione, il portiere transalpino è stato vittima di un problema ad una caviglia.

Il neo acquisto del direttore sportivo Corvino, arrivato a Firenze in estate, dovrà nei prossimi giorni sottoporsi ad esami specifici. Al suo posto, contro i friulani, è subentrato il suo dodicesimo Dragowski.