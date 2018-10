Infortunio Luca Pellegrini, problemi alla caviglia: gli aggiornamenti

Nuovo ko per lo sfortunato terzino sinistro romanista. Infortunio Luca Pellegrini: ecco i tempi di recupero e il rientro

Nuovo infortunio per Luca Pellegrini. Il terzino sinistro classe ’99 di proprietà della Roma è stato costretto a interrompere l’allenamento odierno della Roma a causa di un problema fisico. Il laterale mancino, che ha esordito in prima squadra in questa stagione e ha sfornato delle buone prestazioni quando è stato chiamato in causa da mister Di Francesco, potrebbe saltare la prossima sfida contro la Fiorentina. Infortunio Luca Pellegrini: le ultimissime e gli aggiornamenti.

Distorsione alla caviglia sinistra per Luca Pellegrini. Secondo le prime indiscrezioni il laterale mancino ha riportato una distorsione alla caviglia mancina e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore con gli accertamenti del caso. Difficile vedere in campo il terzino sinistro a Firenze contro la Fiorentina. Presto nuovi aggiornamenti sulle condizioni del giocatore della Roma.