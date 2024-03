Infortunio Lukaku, novità dal ritiro del Belgio: le condizioni

Le condizioni fisiche di Romelu Lukaku, attaccante della Roma, dal ritiro della nazionale belga. Tutti i dettagli

Arrivano buone notizie dal ritiro della nazionale belga per la Roma. Romelu Lukaku è infatti tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare all’inguine.

L’attaccante dovrebbe essere quindi a disposizione per i prossimi impegni con la sua nazionale e soprattutto per la ripresa del campionato con la Roma. Un recupero fondamentale per Daniele De Rossi, visti gli infortuni di Dybala, Baldanzi e Azmoun.