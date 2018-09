Infortunio Manolas: risentimento muscolare per il giallorosso

Infortunio Manolas: risentimento muscolare per il greco costretto ad abbandonare il campo ad inizio secondo tempo

Piccola tegola per Di Francesco nella serata di festa contro il Frosinone. Ad inizio secondo tempo il difensore greco ha dovuto abbandonare il campo per un risentimento muscolare, al suo posto è entrato il centrale spagnolo Marcano. Manolas effettuerà gli esami per valutare al meglio l’entità dell’infortunio nei prossimi giorni, la speranza di Di Francesco è ovviamente di averlo a disposizione per il derby di sabato.