Russia, Mario Fernandes in ospedale: infortunio alla colonna vertebrale

Preoccupazione tra le fila della Russia per Mario Fernandes: il difensore è stato trasportato in ospedale per un colpo alla schiena

Mario Fernandes si trova ora in ospedale: il difensore della Russia era finito a terra dopo uno scontro aereo, cadendo in malo modo sulla schiena. La Federcalcio russa, attraverso un comunicato, rende note le sue condizioni.

«Mario Fernandes ha subito infortunio nella parte superiore della colonna vertebrale. E’ stato portato in un ospedale di San Pietroburgo per effettuare degli esami». La Federcalcio russa aggiona sulle sue condizioni: nessuna lesione e difensore già in gruppo con la sua squadra.