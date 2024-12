Infortunio McKennie, buone notizie dalla Continassa: l’americano in gruppo! Sarà in campo contro il Manchester City?

Infortunio McKennie, arrivano buone notizie dalla Continassa: l’americano è in gruppo! Torna in campo contro il City?

Juventus è tornata al lavoro oggi al JTC in vista del match di Champions League contro il Manchester City in programma mercoledì allo Stadium. Partita per la quale potrà essere convocato anche McKennie.

Secondo quanto appreso da Juventusnews24, infatti, l’americano è tornato a lavorare con il resto del gruppo.Semaforo verde, quindi, per la sua presenza nel match contro gli inglesi. Dopo Vlahovic, Adzic e Savona (già rientrati con il Bologna) e Douglas Luiz che è tornato ad allenarsi con la squadra nella seduta di ieri, ecco che Motta può contare sul recupero di un altro calciatore.