Infortunio Milinkovic-Savic: distorsione al ginocchio, out due settimane?

Infortunio Milinkovic-Savic: secondo la Gazzetta dello Sport il serbo avrebbe riportato una distorsione al ginocchio

Ieri l’infortunio di Milinkovic-Savic ha fatto trattenere il fiato a Simone Inzaghi e a tutti i tifosi della Lazio. Per valutare la situazione era stata fissata una risonanza magnetica presso la clinica Paideia.

La Gazzetta dello Sport spiega che nelle prime ore del pomeriggio di ieri, c’è stato un nuovo consulto medico. In serata, da ulteriori esami è emersa una distorsione al ginocchio che tuttavia non ha coinvolto i legamenti. Questo infortunio potrebbe costringere Milinkovic-Savic a rimanere ai box per due settimane. L’obiettivo è quello di poter essere disponibile per l’importante sfida di Bergamo contro l’Atalanta in programma il 24 giugno, ma ovviamente tutto dipenderà da come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.