Infortunio Mina, altro forfait pesante per il Cagliari in vista del Como: tutti gli aggiornamenti

Infortunio Mina, tegola in casa Cagliari, nuovo stop! Altro forfait pesante in vista della sfida contro il Como

Il clima all’Unipol Domus è incandescente in vista della sfida delle 15:00 tra Cagliari e Como, un appuntamento chiave per la 28ª giornata di Serie A. Ma l’attesa è stata scossa da una notizia dell’ultima ora che costringe Fabio Pisacane a rivedere i piani proprio a ridosso del match.

Forfait dell’ultimo minuto: Yerry Mina fuori causa

Il Cagliari dovrà fare a meno di Yerry Mina, uno dei leader della retroguardia rossoblù. Il difensore colombiano ha accusato un improvviso affaticamento muscolare durante la rifinitura di ieri: un problema che lo costringe al forfait e che priva Pisacane di un riferimento fondamentale per la sfida contro il Como.

Le scelte di Pisacane senza il suo pilastro difensivo

L’assenza dell’ex Fiorentina rappresenta un colpo pesante per una difesa già messa alla prova dalle ultime settimane. Senza la fisicità e l’esperienza di Mina, il tecnico dovrà ridisegnare l’assetto arretrato, affidandosi alla compattezza del gruppo per mantenere equilibrio e solidità contro un Como che arriva in Sardegna con ambizioni importanti.

Una gara che vale molto più di tre punti

Cagliari‑Como non è solo una sfida tecnica, ma un vero banco di prova per la maturità della squadra. L’Unipol Domus spingerà forte, consapevole dell’importanza di un risultato positivo in un momento segnato dagli infortuni e dalle difficoltà. La squadra di Pisacane dovrà trasformare l’emergenza in motivazione, puntando sulla forza collettiva per superare un avversario ostico e conquistare punti fondamentali nella corsa salvezza.