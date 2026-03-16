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Infortunio Mkhitaryan: ufficiale l’esito degli esami dell’armeno. Le condizioni e quanto starà fuori
Infortunio Mkhitaryan: l’esito ufficiale degli esami del centrocampista nerazzurro. Le condizioni e quali sono i tempi di recupero
Henrikh Mkhitaryan è costretto a fermarsi. Come comunicato ufficialmente dall’Inter, nella mattinata odierna il giocatore si è sottoposto ad accurati accertamenti strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, per approfondire la natura del problema fisico accusato recentemente contro l’Atalanta.
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La diagnosi: problema al bicipite femorale
L’esito degli esami medici ha purtroppo confermato i timori della vigilia, non portando buone notizie per lo staff tecnico. I controlli hanno infatti evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Si tratta di un infortunio muscolare insidioso che, sebbene non appaia di estrema gravità, necessita della massima cautela e di terapie specifiche per scongiurare pericolose ricadute durante il processo di guarigione.
Le mosse in mediana e le scelte di mister Chivu
Questo stop forzato rappresenta senza dubbio una defezione pesante per Cristian Chivu. Il tecnico dovrà ora ridisegnare le geometrie del proprio centrocampo in una fase cruciale della stagione sportiva, dovendo rinunciare temporaneamente all’equilibrio e alla qualità garantiti dal suo numero 22.
I tempi di recupero
Per quanto riguarda le tempistiche esatte per rivederlo in campo, la situazione clinica del calciatore sarà rivalutata nei prossimi giorni. Lo staff medico nerazzurro monitorerà quotidianamente i progressi dell’ex Roma: solo i nuovi test chiariranno con esattezza il periodo di lontananza dai campi da gioco.