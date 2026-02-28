Como News
Infortunio Morata: si ferma l’attaccante in Como Lecce. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori
Infortunio Morata: l’attaccante si è fermato in Como Lecce. Le condizioni e quanto rimarrà fuori
L’avventura stagionale di Alvaro Morata sta attraversando un momento particolarmente sfortunato. Il giocatore del Como, che aveva da poco smaltito un fastidioso infortunio all’adduttore, è stato costretto ad alzare nuovamente bandiera bianca.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
La dinamica dell’infortunio: ansia per il tallone d’Achille
Nel concitato finale della partita di campionato disputata contro il Lecce, l’ex attaccante della Juventus è rimasto dolorante a terra in seguito a un ruvido contrasto di gioco con Jamil Siebert. Morata non è più riuscito a rimettere piede sul rettangolo verde, condannando di fatto i suoi compagni a concludere il match in inferiorità numerica.
Dalle primissime ricostruzioni fornite dallo staff medico a bordo campo, il dolore sembrerebbe localizzato nella delicata zona del tallone d’Achille. L’esatta entità del problema clinico, tuttavia, non è ancora chiara e necessiterà dei consueti esami strumentali. A confermare il clima di forte apprensione sono arrivate le parole di Cesc Fabregas: “Non so quali siano le reali condizioni di Morata, dobbiamo aspettare”, ha dichiarato il tecnico nel post-partita.
Il tour de force del Como: dall’Inter alla Roma
Restano dunque con il fiato sospeso i tifosi lariani, in attesa dei bollettini medici previsti per le prossime ore. Nel frattempo, mister Fabregas è chiamato a isolare la squadra e mantenere altissima la concentrazione per affrontare un ciclo di ferro, forse senza il suo bomber.
Il calendario impone sfide ravvicinate e determinanti per la stagione: si partirà con l’affascinante semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. Subito dopo, il Como volerà in Sardegna per la sempre insidiosa trasferta sul campo del Cagliari. A chiudere questo intenso mini-ciclo sarà il big match contro la Roma, un vero e proprio banco di prova cruciale contro una diretta concorrente per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.
Ultimissime
video
Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...