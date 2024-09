Infortunio Morata, PROBLEMI con il recupero? Ecco quando potrebbe rientrare

Infortunio Morata, PROBLEMI con il RECUPERO dell’attaccante del Milan? La situazione dell’attaccante spagnolo verso Venezia, Liverpool e Inter

Morata presto arriverà in soccorso di Fonseca e del Milan dopo l’infortunio rimediato al termine della sfida col Torino: tuttavia i tempi di recupero potrebbero variare e di conseguenza allungarsi.

L’attaccante spagnolo, per prudenza, potrebbe saltare la sfida col Venezia, ma sicuramente rientrerà in campo per il big match di Champions League contro il Liverpool e il derby con l’Inter. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.