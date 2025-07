Infortunio Musiala, il Bayern Monaco conferma il lungo stop del classe 2003: il comunicato ufficiale

Infortunio Musiala, il Bayern Monaco conferma il lungo stop del talento classe 2003: ecco il comunicato ufficiale dei bavaresi

Jamal Musiala non trova tregua. Il giovane trequartista del Bayern Monaco, classe 2003, è costretto nuovamente a fermarsi dopo un recente rientro da un infortunio al tendine del ginocchio. La conferma, dopo le prime indiscrezioni emerse dalla stampa tedesca, è arrivata direttamente dal club bavarese, che ha comunicato l’esito degli esami strumentali svolti nelle ultime ore.

Il nuovo stop è avvenuto durante la sfida contro il Paris Saint-Germain al Mondiale per Club, dove Musiala ha riportato un problema fisico che si è rivelato più serio del previsto. Il Bayern Monaco ha parlato di un lungo periodo di recupero, alimentando i timori per il prosieguo della stagione del fantasista tedesco.

COMUNICATO – Jamal Musiala ha subito un grave infortunio durante i quarti di finale del Mondiale per Club tra FC Bayern e Paris Saint-Germain negli Stati Uniti e ha dovuto essere sostituito a metà tempo. Gli esami medici dei campioni di Germania hanno rivelato che il centrocampista offensivo ha riportato una frattura del perone associata a una caviglia rotta e lussata. Il ventiduenne è volato da Orlando a Monaco domenica mattina e sarà presto sottoposto a intervento chirurgico.

PAROLE EBERL (membro del consiglio direttivo dell’FC Bayern per lo sport): «Questo grave infortunio e la lunga pausa sono un vero shock per Jamal e per tutti noi. È un duro colpo per l’FC Bayern. Tutti sanno quanto Jamal sia importante per il nostro gioco e che ruolo centrale ricopre nella nostra squadra. Inoltre, c’è anche un enorme impatto umano e tutti noi siamo vicini a lui: Jamal è appena tornato da un infortunio e ora dovrà stare lontano per un altro lungo periodo. Da noi riceverà tutto ciò di cui ha bisogno. Lo sosterremo intensamente, saremo al suo fianco e non vediamo l’ora che torni in campo».