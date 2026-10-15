Infortunio Neres, il comunicato del Napoli: c'è lesione

Napoli, infortunio per David Neres: lesione muscolare e percorso riabilitativo al via. Il comunicato del club partenopeo

Arrivano brutte notizie per il Napoli e per il suo allenatore Massimiliano Allegri, esperto e pragmatico tecnico toscano. La formazione partenopea deve fare i conti con uno stop forzato nel proprio reparto avanzato: David Neres, abile ed estroso esterno d’attacco brasiliano celebre per il suo dribbling ubriacante, ha riportato un problema fisico durante la recente sfida di UEFA Champions League disputata contro il Villarreal.

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Il comunicato ufficiale e gli esami diagnostici

Dopo il risentimento accusato sul prato di gioco, il calciatore azzurro è stato subito sottoposto agli accertamenti strumentali di rito per valutare con precisione la gravità dell’accaduto. Gli esami, svolti presso il Pineta Grande Hospital, hanno confermato i timori dello staff medico dei campani.

A fare chiarezza è stata la stessa società con una nota ufficiale: “David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Neres ha già iniziato il proprio iter riabilitativo“.

I tempi di recupero e l’obiettivo Lazio

Per l’ex ala di Benfica e Ajax il percorso di recupero è dunque già cominciato, ma le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno dallo staff sanitario partenopeo. Con una lesione di primo grado, la prudenza sarà massima per evitare ricadute.

Il rientro in campo dell’attaccante verdeoro appare verosimilmente rimandato a dopo la pausa per gli impegni delle selezioni nazionali. Ciononostante, lo staff azzurro proverà a bruciare le tappe con l’obiettivo di riaverlo a disposizione in vista del delicato match contro la Lazio, in programma l’8 novembre, ultima sfida prima dello stop del campionato.