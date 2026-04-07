Infortunio Perin, il portiere al J Medical per gli esami: le sensazioni dopo il problema al polpaccio – VIDEO

Infortunio Perin, il portiere al J Medical per gli esami: le sensazioni dopo il problema al polpaccio accusato in Juventus Genoa

(inviato al J Medical) – La Juventus resta con il fiato sospeso per le condizioni di Mattia Perin, protagonista suo malgrado di una delle notizie più delicate delle ultime ore in casa bianconera. Dopo il successo ottenuto contro il Genoa, l’attenzione si è infatti spostata subito sul portiere, costretto a fermarsi per un problema muscolare al polpaccio accusato nel corso della partita. Nella mattinata di oggi, Perin si è presentato regolarmente al J Medical per sottoporsi agli accertamenti strumentali necessari a chiarire il quadro clinico.

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Il fastidio era emerso già durante la gara, tanto da convincere lo staff medico e tecnico della Vecchia Signora a intervenire con prudenza. La sostituzione all’intervallo è stata una scelta dettata dalla necessità di non correre rischi e di evitare possibili complicazioni in una fase decisiva della stagione. Al momento non è ancora stato reso noto l’esito definitivo degli esami, e proprio per questo l’ambiente juventino resta in attesa di aggiornamenti ufficiali che possano chiarire tempi di recupero e reale entità del problema muscolare.

Accertamenti al J Medical per Mattia #Perin dopo il fastidio al polpaccio avvertito durante #JuveGenoa 📹 pic.twitter.com/bpDZ83hNfP — JuventusNews24.com (@junews24com) April 7, 2026

Infortunio Perin, attesa per il responso degli esami strumentali

L’eventuale stop del portiere rappresenterebbe un problema importante per la squadra, anche perché Perin si è rivelato spesso una risorsa affidabile e preziosa nel corso della stagione. La speranza del club è che si tratti di un guaio contenuto, tale da non comprometterne la disponibilità nelle prossime uscite. In momenti come questi, la gestione dei dettagli fisici diventa fondamentale, soprattutto quando il calendario entra nella sua fase più pesante.

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Juventus, fiducia in Di Gregorio ma la rosa al completo fa la differenza

In attesa dei responsi ufficiali, la Juve sa comunque di poter contare su Michele Di Gregorio, che contro il Genoa ha risposto presente offrendo segnali importanti di affidabilità. Resta però evidente come, in una corsa che richiede continuità e profondità, avere tutti gli effettivi a disposizione faccia la differenza. Ecco perché il verdetto del J Medical su Perin viene seguito con così tanta attenzione da tutto l’ambiente bianconero.