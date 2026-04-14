Infortunio Pisilli, la Roma perde il suo centrocampista: l’esito ufficiale degli esami e cosa filtra in vista del match con l’Atalanta! Ultimissime

Infortunio Pisilli, la Roma ha perso il centrocampista. Cosa filtra in vista del match con l’Atalanta e quali sono le sue condizioni

Arrivano brutte notizie dall’infermeria per la formazione giallorossa. Durante la consueta seduta di allenamento svoltasi nella giornata di ieri, la Roma ha dovuto registrare un inaspettato e preoccupante stop per uno dei suoi prospetti. Niccolò Pisilli ha infatti accusato un problema fisico che lo ha costretto a interrompere anticipatamente l’attività sul rettangolo verde, destando immediata apprensione nell’intero ambiente capitolino e nello staff tecnico.

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L’esito degli esami: confermata la distorsione alla caviglia

Per fare totale luce sull’entità del problema, il centrocampista è stato tempestivamente sottoposto agli accertamenti medici di rito. Gli esami strumentali non hanno lasciato spazio a particolari dubbi, evidenziando una distorsione alla caviglia sinistra. Un infortunio fastidioso che, seppur apparentemente non di estrema gravità, necessita di assoluta cautela e di un attento monitoraggio clinico.

Il percorso di recupero del ragazzo inizierà in maniera tempestiva, ma le sue reali condizioni fisiche richiederanno una scrupolosa valutazione giorno per giorno da parte dell’esperto staff medico giallorosso. L’obiettivo principale, in questa primissima fase, è disinfiammare completamente l’articolazione e procedere con le terapie specifiche per restituire il calciatore alle rotazioni nel minor tempo possibile, evitando qualsiasi tipo di forzatura.

Il momento delicato e lo scontro diretto per l’Europa

Questo imprevisto stop forzato non poteva capitare in un frangente agonistico peggiore per la compagine capitolina. L’infortunio di Pisilli arriva, infatti, in una fase estremamente delicata della stagione, proprio mentre la squadra è pienamente coinvolta nell’accesa e complessa corsa per la qualificazione in Champions League.

La rosa giallorossa è attesa da un calendario incandescente, il cui culmine a brevissimo termine è rappresentato dal fondamentale scontro diretto contro l’Atalanta, in programma per sabato 18 aprile. Perdere un’utile pedina in mezzo al campo alla vigilia di una partita così cruciale per le ambizioni di classifica costringerà l’allenatore a rivedere i propri piani tattici. La speranza dei tifosi e della dirigenza è di riuscire a recuperare al più presto il talento del proprio vivaio per l’attesissimo rush finale del campionato. Le prossime ore saranno decisive per capire gli effettivi tempi di rientro per i prossimi impegni ufficiali della Roma.