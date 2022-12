Infortunio Pogba, si allungano i tempi di recupero: ecco quando potrebbe tornare

Si allungano i tempi di recupero per Paul Pogba, il centrocampista francese potrebbe saltare altre sei partite di campionato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la tabella di marcia di Pogba sembra essersi allungata. Situazione difficile per la Juventus in vista del ritorno in campo dopo la sosta.