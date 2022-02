ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Sergio Ramos: ancora problemi per il difensore del PSG. Nuovo stop per l’ex capitano del Real Madrid

Ancora problemi fisici per Sergio Ramos. Come rivelato da RMC Sport il difensore spagnolo ha saltato le ultime sessioni di allenamento per un nuovo infortunio e quasi sicuramente sarà indisponibile nel big match di Ligue 1 con Lille.

Da quando è arrivato sotto la Tour un autentico calvario per lo spagnolo.