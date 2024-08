Infortunio Taremi, spunta una DATA per il RECUPERO dell’attaccante dell’Inter. Ecco le ultime

Infortunio Taremi, l’attaccante dell’Inter corre verso il recupero, ecco la grande speranza del bomber in vista dell’inizio di stagione

Non vede l’ora di tornare in campo Mehdi Taremi. L’ultimo colpo del calciomercato Inter attende con ansia nuovi responsi circa l’infortunio accusato qualche giorno or sono, per poter delineare così una road map sicura e precisa per il rientro in campo.

Secondo quanto riportato quest’oggi dal Corriere della Sera, la speranza dell’iraniano sarebbe quella di dover saltare solo le ultime amichevoli estive, in modo da essere pronto per le prime partite di Serie A.

INFORTUNIO TAREMI – «L’iraniano svolgerà nuovi controlli nei prossimi giorni, nella speranza di dover saltare solo le amichevoli con Al-Ittihad e Chelsea»