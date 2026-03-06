Infortunio Vergara: si ferma l’attaccante in Napoli Torino. Le sue condizioni e quanto può rimanere fuori

Infortunio Vergara: le condizioni dell’attaccante del Napoli e quanto può rimanere fuori dopo lo stop contro il Torino

L’atteso anticipo del campionato di Serie A tra Napoli e Torino ha regalato emozioni sul campo, ma ha anche portato con sé pessime notizie per l’infermeria campana. Nel corso della sfida, infatti, Antonio Vergara è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio improvviso. Questo ennesimo stop fisico va purtroppo ad aggiungersi alla già lunga lista di indisponibilità subite in questa complessa stagione dalla compagine campana.

La dinamica dello stop: problema alla pianta del piede

Secondo le prime ricostruzioni effettuate a bordocampo, l’esterno azzurro ha riportato un doloroso problema alla pianta del piede sinistro. Il fastidio si è manifestato in maniera acuta proprio alla fine della prima frazione di gioco, impedendo al calciatore di spingere e correre regolarmente sul terreno di gioco.

Questa situazione ha costretto Antonio Conte a prendere delle rapide contromisure tattiche all’interno degli spogliatoi. Valutata la situazione con lo staff medico e dopo essersi resi conto che Vergara non potesse più proseguire la gara in condizioni di sicurezza, il tecnico ha deciso per la sostituzione immediata. Al suo posto, a inizio secondo tempo, è infatti subentrato André-Frank Zambo Anguissa, chiamato a ridisegnare l’assetto della squadra.

Gli esami strumentali e i tempi di rientro

Ora l’attenzione si sposta interamente sulle strutture mediche del club. Nelle prossime ore saranno programmate le visite specialistiche e gli esami strumentali del caso, passaggi assolutamente necessari per far luce sulle reali condizioni del giocatore.

Solo l’esito della risonanza permetterà allo staff sanitario di stabilirne i tempi di recupero precisi. Nel frattempo, questo sfortunato evento lascia per il momento l’allenatore azzurro con un uomo in meno nelle rotazioni della rosa, complicando la gestione delle energie in vista dei prossimi e imminenti impegni ufficiali del Napoli.