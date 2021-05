Infortunio Verratti: lesione al collaterale mediale del ginocchio. Out 4-6 settimane

Infortunio Verratti: tegola per l’Italia e per il PSG. Il centrocampista ha accusato una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro

Tegola per il Paris Saint-Germain e per l‘Italia di Mancini a un mese dall’inizio dell’Europeo. Marco Verratti ha riportato una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero per questo infortunio sono stimati tra le 4 e le 6 settimane il che rende sempre più a rischio una partecipazione dell’ex Pescara all’Europeo itinerante di questa estate.

«Lesione del collaterale mediale del ginocchio destro, l’indisponibilità viene valutata tra 4 e 6 settimane a seconda dell’evoluzione»