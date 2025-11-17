Infortunio Vlahovic, il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali: le sue condizioni e quando ritornerà in campo

Infortunio Vlahovic, le sue condizioni tengono banco in casa Juventus. Escluse le lesioni, ma resta a forte rischio per la Fiorentina

L’infortunio Vlahovic continua a tenere in ansia la Juventus e i tifosi bianconeri, soprattutto dopo l’ultimo ritiro con la Serbia che ha lasciato l’attaccante in condizioni non ottimali. Il centravanti è infatti rientrato in Italia con un evidente affaticamento muscolare maturato durante gli impegni internazionali, un problema che ha immediatamente acceso l’attenzione dello staff medico juventino. Sebbene non sia la prima volta che Vlahovic deve fare i conti con un fastidio muscolare, la tempistica dell’infortunio rende la situazione particolarmente delicata in vista dei prossimi incontri.

Gli esami svolti nelle ultime ore hanno portato una notizia confortante: l’infortunio Vlahovic non ha causato lesioni muscolari. Tuttavia, la mancanza di danni strutturali non garantisce automaticamente il suo impiego nelle prossime partite. La sua presenza resta infatti in dubbio per la sfida contro la Fiorentina, un appuntamento sempre molto sentito dal giocatore ex viola. La decisione finale verrà presa soltanto nei prossimi giorni, quando gli allenamenti forniranno indicazioni più chiare sul suo stato fisico e sui margini di recupero.

Il tecnico Luciano Spalletti segue la situazione con grande cautela. Con una serie di impegni ravvicinati e decisivi, tra cui la sfida di martedì contro il Bodo/Glimt, è fondamentale non forzare i tempi di recupero del centravanti. La priorità, spiegano ambienti vicini allo staff, è evitare ricadute che potrebbero compromettere il rendimento del giocatore nelle settimane successive. L’infortunio Vlahovic, infatti, pur essendo lieve, potrebbe peggiorare se gestito con troppa fretta.

Nel frattempo, l’attacco bianconero si prepara a possibili alternative e tutte le strade portano a Openda. L’ex Lipsia, arrivato con grandi aspettative, non ha ancora pienamente convinto i fantallenatori che avevano scommesso su di lui a inizio stagione. Tuttavia, proprio questa situazione potrebbe offrirgli l’occasione giusta per mettersi in mostra. Se Vlahovic non dovesse recuperare in tempo, Openda è il principale candidato a partire dal primo minuto contro la Fiorentina.

Il francese spera di sfruttare l’eventuale assenza del compagno per ritrovare continuità e fiducia, contando anche sulla “cura Spalletti”, che potrebbe valorizzare le sue caratteristiche nei prossimi match. L’infortunio Vlahovic diventa quindi un tema chiave non solo per il reparto offensivo della Juventus, ma anche per le gerarchie interne dell’attacco bianconero.

In attesa di aggiornamenti definitivi, resta chiaro che la Juventus non intende correre rischi. La gestione delle prossime ore sarà determinante per capire se Vlahovic potrà essere della partita o se il testimone passerà a Openda.