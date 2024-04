Infortunio Zaccagni, ci sarà per Lazio Juve di Coppa Italia?

Infortunio Zaccagni, l’esterno della Lazio vuole esserci per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve. Le ultime

Uno dei temi aperti in casa Lazio è sicuramente l’infortunio di Mattia Zaccagni: dove la sua assenza è stata fatale per i biancocelesti per quanto riguarda la Coppa Italia contro la Juventus.

Come riporta Il Messaggero, Zaccagni vuole anticipare i tempi, ma serve cautela con la lesione del legamento peroneo. Si spinge per un ritorno per la sfida all’Olimpico, ma la situazione è da valutare.