Inghilterra, esordio per Foden: «E’ un sogno che si avvera»

Il centrocampista del Manchester City, Phil Foden, ha commentato il proprio esordio con la maglia dell’Inghilterra

Phil Foden, centrocampista del Manchester City, ha raccontato ai microfoni di Sky Sports il proprio esordio con la maglia dell’Inghilterra. Ecco le sue dichiarazioni:

«È incredibile, un sogno che si avvera. Un grande momento per me e la mia famiglia. In generale è stata una partita molto difficile, abbiamo difeso bene e abbiamo mostrato un grande carattere anche in 10. Vincere è stata una prova di forza. Cerchiamo sempre di fare il nostro calcio, certe volte ci riusciamo altre no ma l’importante era vincere. Futuro? Voglio continuare a giocare per il mio Paese, non solo una volta ma tante altre e, ovviamente, spero di poter mantenere questa la maglia a lungo».