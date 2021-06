Un personaggio particolare, di certo un grande calciatore che ha scritto la storia anche con la sua nazionale. Paul Gascoigne ha fatto da modello per il centrocampista del Manchester City Phil Foden che si è presentato all’allenamento di oggi con un nuovo taglio di capelli color biondo platino.

Il centrocampista inglese classe 2000 è uno dei giovani più attesi per la kermesse europea che avrà inizio venerdì. Ecco la foto che lo ritrae col nuovo colore pubblicata su Twitter:

The photo you've been waiting for! 😄 pic.twitter.com/prHPnXF24I

— England (@England) June 8, 2021