Dall’Inghilterra: Guardiola programma un anno sabbatico per la prossima stagione

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, Guardiola sta vivendo le stesse emozioni e la stessa stanchezza provata dopo i quattro anni al Barcellona

Dall’Inghilterra sono sicuri. Pep Guardiola starebbe programmando di prendersi un anno sabbatico al termine della prossima stagione per riposarsi e ricaricare le pile in vista di una nuova avventura.

A riferirlo è il Daily Star, che spiega come il tecnico lo abbia fatto anche ai tempi del Barcellona dove dopo il quarto anno (tutti ricchi di successi) decise di dire basta e di prendersi un anno sabbatico, passato quasi interamente nella sua casa di Manhattan. Poi ricaricò le pile per poter cominciare l’anno dopo l’avventura al Bayern Monaco. Chissà se il prossimo anno sarà quello giusto per vedere Guardiola alla Juventus.