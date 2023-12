Inghilterra, insulti razzisti a Rio Ferdinand: 6 mesi di carcere

Sei mesi di detenzione e sette anni lontani dal campo: è successo in Inghilterra per gli insulti razzisti di un tifoso contro Rio Ferdinand

Aveva insultato Rio Ferdinand con gesti ed epiteti razzisti e oggi la condanna a sei mesi. É successo ad un tifoso in Premier League, che nella partita del 2021 – la prima dopo l’apertura degli stadi dopo il covid – tra Wolverhampton e Manchester United.

Per l’occasione l’ex difensore dei Red Devils era a bordo campo come opinionista TV, quando il tifoso fu ripreso dalle telecamere mentre faceva gesti razzisti contro di lui. Oltre alla sentenza di sei mesi, l’uomo non potrà entrare negli stadi per i prossimi 7 anni.