Calciomercato, Insigne all’Inter: crescono le possibilità

Il rinnovo che continua a tardare aumenta le possibilità di vedere Insigne all’Inter la prossima stagione

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza la situazione legata a Insigne dopo le parole di De Laurentiis, il rinnovo continua a tardare ad arrivare e questo apre sempre più la strada all’Inter.

«Di fatto siamo in una situazione di stallo che fa lievitare le possibilità che a fine stagione Lorenzinho possa firmare per l’Inter che ha mostrato interesse per il giocatore e sarebbe disposta ad accontentarlo economicamente, cosa che attualmente De Laurentiis non intende fare, per una questione di equilibri di bilancio presenti e soprattutto futuro».