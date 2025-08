Insigne-Lazio, suggestione importante per l'ex attaccante del Napoli. Ecco le novità - Calcio News 24

Insigne-Lazio: suggestione affascinante ma operazione in stand-by. La situazione attuale

Il nome di Lorenzo Insigne è tornato a circolare con insistenza nei corridoi di Formello. La suggestione Insigne-Lazio ha preso corpo nelle ultime settimane, con la società biancoceleste alla ricerca di nuove soluzioni per un attacco che, fin dalle prime uscite stagionali, ha mostrato segnali di preoccupante sterilità. L’ex capitano del Napoli, reduce da un’esperienza altalenante in MLS con il Toronto FC e attualmente svincolato, è stato valutato concretamente come possibile innesto di spessore ed esperienza.

Secondo quanto riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, l’idea dell’operazione Insigne-Lazio prevedeva un adattamento tattico importante: schierare l’esterno offensivo in posizione centrale, quasi da falso nove, per sfruttare la sua capacità di fraseggio e rifinitura. Questo avrebbe potuto liberare spazi e creare nuove sinergie con esterni come Pedro e Zaccagni, aumentando l’imprevedibilità del fronte offensivo.

Tuttavia, la trattativa si è complicata sul nascere. Insigne, pur lusingato dall’interesse della Lazio, sta prendendo tempo per valutare tutte le opzioni disponibili, incluse eventuali proposte estere. La sua indecisione ha generato incertezza nella dirigenza biancoceleste, che non può permettersi di restare in attesa troppo a lungo, soprattutto con il rischio di perdere altre opportunità sul mercato.

Un ulteriore elemento che frena l’operazione Insigne-Lazio è la possibile partenza di Boulaye Dia a dicembre per la Coppa d’Africa. Questo scenario rischia di ridurre ulteriormente le rotazioni in attacco, motivo per cui il club preferisce ora evitare mosse rischiose o ritardi nella programmazione. La priorità è garantire continuità e stabilità a Sarri, che dovrà lavorare con le risorse già presenti per risolvere i problemi offensivi emersi durante il precampionato.

L’ipotesi Insigne-Lazio resta quindi al momento una suggestione affascinante, ma non praticabile nelle attuali condizioni. Se da un lato l’arrivo dell’ex Napoli garantirebbe qualità e personalità, dall’altro la sua incertezza contrasta con la necessità della Lazio di muoversi con decisione e tempestività.

Sarri continuerà dunque a puntare sulla crescita dei suoi attaccanti, cercando la giusta quadratura tattica con i giocatori già a disposizione. Intanto, il nome di Insigne resta sullo sfondo, in attesa che la situazione si chiarisca.