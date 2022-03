Napoli, Insigne sotto accusa con la Nazionale e in cerca di riscatto

Insigne sotto accusa con la Nazionale e in cerca di riscatto con la maglia del Napoli per chiudere in bellezza la Serie A

Lorenzo Insigne è finito sotto accusa con la Nazionale dopo la mancata qualificazione per il Mondiale in Qatar.

Ora il capitano del Napoli andrà in cerca di riscatto in questi ultimi mesi di Serie A e già contro l’Atalanta sarà chiamato a trascinare gli azzurri con l’assenza di Osimhen. Salutare Napoli con lo Scudetto sarebbe il modo migliore per risollevare il morale e restare nei cuori dei tifosi. Lo scrive La Repubblica.