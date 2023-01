Inter, Acerbi: «Forse è mancato qualcosa a inizio stagione...»

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria di ieri contro il Napoli. Le dichiarazioni del nerazzurro

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha parlato a Inter Tv.

PAROLE – «Forse è mancato qualcosa a inizio stagione, abbiamo perso dei punti però il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario, ne ha vinte veramente tante. Se facevamo un campionato bello magari eravamo distanti solo 3-4 punti. Ma questo non deve essere un alibi. Questo è un punto di ripartenza, noi veramente possiamo fare un filotto e poi sperare in un falso falso degli altri. Noi non dobbiamo più farlo, ne rimane uno di passo falso. Non dipende solo da noi ma ci crediamo».