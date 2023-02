Inter, Altobelli sul derby: «Ha un solo risultato possibile»

Le parole di Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, sul derby di Milano contro il Milan. I dettagli

Alessandro Altobelli ha parlato a La Gazzetta dello Sport del derby tra Inter e Milan in programma nel prossimo turno di Serie A.

PAROLE – «Non bisogna cadere nell’errore di dare qualcosa per scontato. Il derby non ha favoriti, non tiene conto dello stato mentale o fisico delle squadre o dei singoli. Sono 90′ a parte, una finale in mezzo al campionato. Si annulla tutto, si vince con l’emozione e con il cuore prima ancora che con la tecnica. Quando arriva il grande giorno, non c’è altro che la vittoria nella testa di tutti. Il derby, infatti, ha solo un risultato possibile».