Inter, ansia per le condizione di Brozovic dopo il mondiale

L’Inter aspetta di avere aggiornamenti sulle condizioni di Marcelo Brozovic, infortunatosi nella semifinale del mondiale

Come fa sapere Sky Sport Live, sta crescendo in casa Inter la preoccupazione per le condizioni di Brozovic, che ha accusato un fastidio al muscolo durante la semifinale mondiale contro l’Argentina.

Ieri Dalic ha detto che il centrocampista ha sentito un fastidio al muscolo. Oggi pomeriggio ha sostenuto i controlli in Qatar, ed è atteso un aggiornamento sulle sue condizioni. I controlli in se fanno capire che un po’ di preoccupazione può esserci. Grande attesa in casa Inter in vista della ripresa contro il Napoli, su cui c’è anche il dubbio di Lautaro, che disputando la finale di domenica potrebbe rientrare con una notevole stanchezza addosso e non al top della condizione.

