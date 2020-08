Inter, Bastoni: «Farò il tifo per l’Atalanta in Champions. Che soddisfazione la semifinale»

Alessandro Bastoni ha parlato della semifinale di Europa League raggiunta

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della semifinale di Europa League raggiunta e dell’Atalanta che giocherà contro il Psg in Champions League.

ATALANTA – «Farò il tifo per l’Atlanta. Sono molto legato a loro e a Gasperini che mi ha lanciato».

EUROPA LEAGUE – «Per fortuna reggo molto bene le partite e ho dormito. È stata una bella soddisfazione. Arrivare in semifinale di una competizione così non è mai facile. Arrivati a questo punto puntiamo ad arrivare il più lontano possibile. Dobbiamo spingere fino alla fine, usando la testa».

PARMA E CONTE – «Il passaggio a Parma è stato fondamentale per me. Ho trovato continuità e ho cominciato a giocare tra i grandi. Non ho mai avuto paura di scendere in campo. Conte mi ha dato fiducia e di giocare con personalità. Io non ho paura di dare quello che mi chiede il mister».