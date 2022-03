Inter, Bastoni: «Liverpool? All’andata non si è vista grande differenza»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro il Liverpool. Le dichiarazioni

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di ritorno di Champions League contro il Liverpool:

PERIODO – «Sapevamo anche noi all’interno del nostro gruppo che in un mese non siamo diventati scarsi e non eravamo fenomeni quando abbiamo vinto la Supercoppa. Sicuramente c’era tanta fiducia l’uno nell’altro, ce l’abbiamo sempre avuta e la prestazione con la Salernitana ci servirà per dare il meglio domani».

LIVERPOOL – «Il Liverpool è tra le migliori squadre d’Europa, sono abituati a giocare certe partite e a certi palcoscenici. Penso che tutta questa differenza non si sia vista però nella gara d’andata. Abbiamo fatto una grande partita decisa poi da due episodi su palle inattive quindi cercheremo di metterci ancora più intensità. Sappiamo che sarà difficile, ma ci proveremo. Sono cresciuto molto da quando sono all’Inter, giocare determinate partite aiuta tanto. A volte credo non sia facile gestire la pressione che si ha in certe squadre ma a me piace sentire pressione e avere responsabilità e quindi vado avanti così».