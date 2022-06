Inter, Bellinazzo: «Zhang aspetta lo stadio per poi vendere»

Le parole del giornalista sulla situazione societaria dell’Inter: «Suning deve decidere se andare avanti o passare la mano»

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, a Radio Nerazzurra ha parlato della situazione societaria dell’Inter.

«L’idea della proprietà, fermo restando la passione che Steven Zhang ha sviluppato per l’Inter, è quella di andare a chiudere il contratto per lo stadio per dare valore maggiore all’Inter per poi trovare un possibile acquirente, sempre che Suning non decida di riaprire i rubinetti. Il vero problema dell’Inter al di là di dover ridurre il monte ingaggi è l’indebitamento, cioè, a differenza del Milan, ha questo peso di 35-40 milioni di interessi ogni anno dovuti al fatto che ci sono state perdite consistenti negli ultimi anni e Suning a differenza dei primi anni dove ha investito più di 700 milioni, non ha più messo iquidità e ha fatto ricorso al mercato e all’indebitamento. Quindi Suning deve risolvere il dubbio amletico, se andare avanti o passare la mano, perché l’Inter non può vivere sull’autofinanziamento ogni anno, i ricavi arrivano se si ha una rosa competitiva e vincente».