Inter, blitz per Eriksen e Giroud. Ausilio: «C’è fiducia in generale»

Il direttore sportivo Piero Ausilio ha fatto il punto della situazione in casa Inter dopo il blitz a Londra per Christian Eriksen e Olivier Giroud.

«Non ci sono novità. I tifosi devono avere fiducia in quello che sta facendo la squadra, perché sta cercando di fare le cose al meglio. Eriksen e Giroud? Abbiamo fiducia in generale, non solo per questi due giocatori. Se ci sarà la possibilità di migliorare questa squadra, lo faremo».