Inter, rabbia e nervosismo dopo la sconfitta con il Bologna: la squadra accerchia Colombo, ecco il motivo

Bologna Inter, nervosismo tra i nerazzurri a fine partita: la squadra accerchia Colombo, il motivo lo spiega Inzaghi a fine partita

L’Inter esce sconfitta da Bologna e vede il Napoli affiancarla in vetta alla classifica, ma a tenere banco nel postpartita è la furiosa reazione dei nerazzurri nei confronti dell’arbitro Colombo. Dopo il triplice fischio, dirigenti e giocatori dell’Inter hanno accerchiato il direttore di gara per protestare contro una rimessa laterale considerata irregolare, battuta – secondo Simone Inzaghi – circa 13 metri più avanti rispetto al punto in cui il pallone era uscito. Un episodio avvenuto poco prima del gol vittoria di Orsolini, che ha acceso il nervosismo in campo e sui social.

In conferenza stampa, Inzaghi ha cercato di chiarire: la rimessa è stata battuta vicino all’area tecnica del Bologna, mentre l’uscita del pallone era avvenuta nei pressi della sua panchina. Il tecnico ha sottolineato che l’errore non deve diventare un alibi, ma ha rimarcato come, con due ufficiali preposti al controllo, certi episodi non dovrebbero verificarsi. Ha parlato di una «svista» che, a suo dire, sarà riconosciuta, ma ha anche ammesso che l’Inter avrebbe dovuto difendere meglio l’azione che ha portato al gol.