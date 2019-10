Inter Borussia Dortmund, Esposito debutta in Champions e segna un nuovo record

Sebastiano Esposito ha debuttato in Champions League durante Inter-Borussia Dortmund prendendo il posto di Lukaku

Al 62′ della ripresa durante Inter-Borussia Dortmund, Sebastiano Esposito ha debuttato ufficialmente in Champions League. Il giovane attaccante classe 2002 ha preso il posto di Lukaku apparso spento e che ha avuto pochi palloni giocabili.

Un giorno che il giovane di Castellamare di Stabia non dimenticherà facilmente e che, forse, fa passare in secondo piano il forfait forzato al Mondiale Under 17 con la Nazionale di Nunziata. L’ingresso di Sebastiano Esposito ha segnato un nuovo record nella storia dell’Inter. L’attaccante è il più giovane giocatore dell’Inter a giocare una partita tra Champions League e Coppa dei Campioni a partire da Giuseppe Bergomi, nel 1981 (17 anni e 72 giorni).