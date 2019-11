Inter, Milinkovic e Palmieri nella lista dei desideri per giugno

Inter, due nomi importanti quelli che ruotano in orbita neroazzurra in vista del prossimo mercato di giugno

Il mercato è in continuo movimento e se le società non si muoveranno per gennaio sicuramente stanno preparando i colpi più importanti per giugno. In casa Inter è tema di ogni giorno, sia per i rinforzi che mister Conte a chiesto a breve termine sia per quelli che arriveranno.

Come riporta la Gazzetta dello Sport due nomi su tutti sarebbero sulla lista di Marotta: il primo è Milinkovic-Savic della Lazio e il secondo è Emerson Palmieri. Il biancoceleste ha una valutazione piuttosto alta: circa 80 milioni ma l’Inter avrà comunque delle significative entrate da tutti i giocatori ora in prestito. Palmieri invece non rinnoverà il suo contratto con il Chelsea in scadenza nel 2022.