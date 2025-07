Inter, Mourinho chiama Calhanoglu a casa: derby del bosforo per il centrocampista, ma i nerazzurri sono irritati

Inter, Hakan Calhanoglu finisce nel mezzo del derby del Bosforo tra Galatasaray e Fenerbahce, ma i nerazzurri sono infastiditi con Mourinho

Hakan Calhanoglu si avvicina a uno snodo cruciale per il suo futuro. L’Inter, ancora ufficialmente tranquilla sulla permanenza del suo regista, inizia però a pretendere chiarezza dopo settimane di voci insistenti provenienti dalla Turchia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione attorno al numero 20 nerazzurro è diventata nebulosa, con il Galatasaray e ora anche il Fenerbahce che sembrano contenderselo a colpi di sondaggi e pressioni indirette.

Nonostante Hakan non abbia mai espresso apertamente la volontà di lasciare Milano, il clima di incertezza continua ad aleggiare su Appiano Gentile. Il direttore sportivo Piero Ausilio ha già espresso pubblicamente il disappunto del club per le manovre poco trasparenti del Galatasaray, che avrebbe avvicinato il giocatore senza prima contattare l’Inter. Da parte del Fenerbahce, al momento, non è arrivata nemmeno una telefonata ufficiale.

Lunedì 21 luglio potrebbe però essere la giornata decisiva. L’Inter attende una proposta concreta da parte del Fenerbahce, anche per capire se dietro l’interesse ci sia davvero José Mourinho, che vede in Calhanoglu non solo un rinforzo tecnico ma anche un simbolico colpo contro il rivale Galatasaray. L’Inter ha già fissato un prezzo: 25 milioni di euro. Se l’offerta arrivasse, potrebbe partire la trattativa.

Nel frattempo, il club nerazzurro ha già identificato un possibile sostituto: Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen, più esperto e adatto a giocare in una mediana a due. Curiosamente, lo stesso Xhaka è seguito anche dal Fenerbahce, a conferma di un incastro di mercato piuttosto delicato. L’Inter è pronta ad agire in fretta, ma prima vuole avere un confronto diretto con Calhanoglu, che tornerà ad Appiano nei prossimi giorni per completare il recupero dall’infortunio al polpaccio.

Il tempo stringe, e presto si capirà se Hakan resterà a Milano o se Mourinho riuscirà a riportarlo in patria, con tutto il peso simbolico e tecnico che questa operazione comporterebbe.