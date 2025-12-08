Inter, rassicurazioni e forza in vista di Liverpool. Svelato il piano di Chivu

Inter, la rinascita delle seconde linee: Luis Henrique e Diouf rilanciano la squadra di Chivu in vista del Liverpool

L’Inter vive un momento di crescita importante e inatteso, grazie al recupero di due giocatori che nelle prime settimane stagionali sembravano destinati ai margini: Luis Henrique e Andy Diouf. Cristian Chivu, con pazienza e lavoro quotidiano, è riuscito a trasformare due scommesse in armi concrete, proprio nel periodo più caldo della stagione. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, l’Inter può finalmente contare su rotazioni più profonde e su alternative credibili per affrontare un avversario di livello europeo.

La rinascita di Luis Henrique rappresenta la sorpresa più luminosa. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno brasiliano ha trovato fiducia ad Appiano Gentile grazie a un percorso di crescita mentale e tecnica. Dopo un avvio timido e poco incisivo, la serata contro il Venezia in Coppa Italia lo ha sbloccato, ma è stata la prestazione contro il Como a San Siro a sancire la sua vera esplosione. Schierato nella sua zona preferita, a destra, Luis Henrique ha offerto accelerazioni, dribbling e un assist perfetto per Lautaro Martinez, diventando il migliore in campo. Pur non essendo certo della titolarità contro il Liverpool, il brasiliano ora è una risorsa reale per l’Inter, giustificando l’investimento estivo da 25 milioni.

Diouf completa il quadro della rinascita nerazzurra. Il centrocampista ex Lens, arrivato anch’egli per 25 milioni, si è adattato con disciplina e intelligenza tattica, reinventandosi all’occorrenza come esterno a piede invertito. La sua crescita, sommata all’impatto dei giovani Bonny, Esposito e Sucic, offre all’Inter una profondità che a inizio stagione sembrava lontanissima.

Con il Liverpool alle porte e un San Siro sold out pronto a spingere la squadra, l’Inter arriva alla sfida europea con una consapevolezza nuova: le seconde linee non sono più semplici alternative, ma veri protagonisti di una fase cruciale della stagione.

